فى يومه العالمى .. نجوم جسدوا معاناة مرض السرطان على الشاشة

ناقش الفن المصري مرض السرطان على نطاق واسع من خلال أفلام ومسلسلات تطرقت إلى معاناة المريض ورحلة الصراع مع المرض للنجاة منه، والتوعية بأهمية الكشف المبكر تجنبًا لحدوث مضاعفات مرضية ويحل اليوم ذكرى اليوم العالمى للسرطان ونرصد فى التقرير التالى ابرز الاعمال والنجوم الذين جسدوا معاناتهم مع المرض على الشاشة.





ليلى عز العرب :

حاول الفنان أحمد حلمي أن يعرض قصة حياة مريض السرطان الذي يخفي عن عائلته إصابته بالمرض، وهي الشخصية التي جسدتها الفنانة ليلى عز العرب وقامت بدور والدته، التي تحصل على أدوية مدرجة ضمن الممنوعات من أجل تجاوز مرحلة الألم.





ويشرح الفيلم، المخاطر التي يمر بها المريض من أجل الحصول على أدوية تسكن آلامه، وإمكانية تعرضه لمضايقات من قبل بائعي تلك الأدوية، إلا أن الفيلم يركز على قضية مهمة وهي أهمية التكاتف حول المريض.





وضمن أحداث الفيلم الذي لاقى نجاحًا كبيرًا عند عرضه، فإن أحمد حلمي قرر حلق شعره كليًا من أجل التعاطف مع والدته التي تخضع لجلسات علاج كيماوي في المستشفى وهو الذي يتسبب في سقوط الشعر.





وأظهرت اللقطات التي تضمنها الفيلم، قيام حلمي بحلاقة شعره كله من أجل إظهار تعاطفه وتضامنه مع والدته يوم زفافه.





الهام شاهين :

بينما فيلم ريجاتا تحدث أيضًا عن المصابات بمرض السرطان، حيث جسدت ذلك الدور الفنانة الكبيرة إلهام شاهين التي ظهرت خلال أحداث الفيلم “حليقة الرأس”، نظرًا لأنها كانت تخضع لجلسات علاج كيماوي.





وظن البعض أن إلهام قد حلقت شعرها بأكمله بالفعل، بعد انتشار صور لها من دون شعر نهائيًا، وهو أمر يجسد معاناة مرضى السرطان الذين يتساقط شعرهم.





وكشفت إلهام شاهين عن حقيقة حلاقة الشعر، قائلة: “لم أحلق شعري بالكامل، بل قصرته لأقصر درجة ممكنة، ثم استعنت بالماكياج من أجل استكمال الإطلالة الجديدة”.





وأوضحت أنها اتخذت هذه الخطوة من أجل دورها في الفيلم الذي تجسد خلاله دور مريضة بالسرطان، يتسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعرها.



هانى سلامة ونيللى كريم :

جسد الفيلم علاقة خاصة بين مريض بسرطان الدم، يفاجئ بإصابته بالمرض فجأة ودون أي مقدمات ما يقلب حياته رأسا على عقب، حتى يقرر أن يتصدى له ولكن بالحب، مع راقصة باليه بدلا من زوجته.

واستطاع الفنان هاني سلامة أن يحول محنته إلى أمل جديد، من خلال الخروج من الحالة النفسية السيئة التي يمر بها إلى مرحلة أخرى تساعده في العلاج من المرض.

وتدور أحداث الفيلم، عن يوسف المهندس الشاب المتزوج من امرأة جميلة ولديه ابن عمره 6 سنوات، يعيش حياة مستقرة حتى يعلم أنه مصاب بمرض سرطان الدم فيرفض مصارحة أسرته الصغيرة ويذهب للعلاج بمفرده.

وخلال رحلة العلاج يقابل راقصة باليه جميلة وشهيرة تعاني من نفس المرض، ويقع في حبها وتقع هي في حبه رغم معرفتها بأنه متزوج وصاحب أسرة، ثم يحبها بإخلاص فيصبح علاجهما هو تلك العلاقة الغرامية التي نشأت بينهما، ولن يدوم تحسن صحتهما إلى الأفضل ما إذ افترقا.



وبعد فترة من فتور العلاقة، يأتي الوقت الذي تٍسأل زوجته عن سر ابتعاده عنها وعن ابنها لتكتشف هذا الواقع الجديد عن طريق العاملين في المستشفى وتجد نفسها أمام اختيار صعب، فهل تترك زوجها حتى ينجح العلاج ويسترد صحته أم ترفض وتمارس حقها كزوجة تريد الحفاظ على زوجها.

“أنت عمري”، بطولة: هاني سلامة، ومنة شلبي، ونيللي كريم، وهشام سليم، ورجاء الجداوي، وعبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد خميس، وتأليف محمد رفعت، وإخراج خالد يوسف.



هند صبرى :

جسدت الفنانة التونسية هند صبري، خلال أحداث مسلسل “حلاوة الدنيا” الذي عرض خلال موسم رمضان 2017، قصة حياة مريضة بالسرطان تكتشف إصابتها بالمرض قبل زفافها بوقت بسيط.

“حلاوة الدنيا”، بطولة: هند صبري، وظافر العابدين، وحنان مطاوع، وأنوشكا، وهاني عادل، ورجاء الجداوي، وأحمد حاتم، وسلمى أبو ضيف، وياسر علي ماهر، وعايدة رياض، وياسمين غيث، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل حول “أمينة” التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها.



كما تضمن المسلسل، وجود الفنانة ياسمين غيث التي جسدت ياسمين شخصية فتاة مصابة بسرطان الثدي، وتخلي هاني عادل عنها بعد اكتشاف الإصابة بذلك المرض.

ولم تكن إصابة ياسمين غيث بمرض السرطان في أول أدوارها الفنية بمسلسل حلاوة الدنيا سوى واقع عاشته الفنانة، حيث أصيبت في الحقيقة بسرطان الثدي أواخر عام 2016، وتمكنت بإصرارها وعزيمتها من هزيمته.



حنان مطاوع :

جسدت الفنانة حنان مطاوع، خلال أحداث المسلسل الذي عرض خلال شهر رمضان، شخصية “كريمة” والتي تتخذ قرارا ضمن الأحداث لإجراء عملية تجميل لتحسين من جمالها، إلا أنها تكتشف خلال الفحوصات إصابتها بمرض السرطان.

وتتحول حياة كريمة، رأسًا على عقب لتبدأ في صراع مع المرض ومرحلة العلاج طوال الأحداث.

يأتي هذا الدور على غرار ما قدمته في مسلسل “حلاوة الدنيا”، وناقش نفس القضية، حيث قامت بدور “سارة” صديقة “أمينة” وهو الدور الذي قدمته الفنانة هند صبري، التي وقفت بجوار صديقتها في أثناء رحلتها مع مرض السرطان.

وتحدثت حنان عن دورها في تصريحات صحفية سابقة، قائلة: “تخوفت كثيرا من الشخصية لكونها مرهقة نفسية، ولم يشغلني صعوبة المشاهد بقدر قلقي من تركيبة الشخصية المعقدة.

