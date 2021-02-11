الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يهزم غزل المحلة بثنائية ويقتحم المربع الذهبي.. فيديو

أولى محاولات سيراميكا كليوباترا على مرمى غزل المحلة كانت في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق صالح جمعة من كرة عرضية من الجانب الأيمن لكنها خرجت ضربة مرمى.









وشهدت الدقيقة الثامنة أولى هجمات غزل المحلة عن طريق رأسية حامد يحيى، لكنها مرت بجوار مرمى عامر عامر.









وانطلق رجب بكار، لاعب سيرامكيا كليوباترا، بالكرة في الدقيقة 11، ومرر الكرة لـ أحمد ياسر ريان الذي سددها لكنها ارتطمت بالدفاع.









وفي الدقيقة 11 سدد شريف دابو كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت ركلة ركنية.









وغادر بسام ماهر، لاعب غزل المحلة، أرضية الملعب في الدقيقة 17 بسبب الإصابة وتم استبداله بـ الإخمين.









وواصل سيراميكا كليوباترا هجومه على غزل المحلة عن طريق صالح جمعة وشريف دابو وأحمد ياسر ريان.









وفي الدقيقة 41، تمكن أحمد ياسر ريان من التقدم لـ سيراميكا كليوباترا بعد الانفراد بحارس.





أهدر شريف دابو ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 48





وفي الدقيقة 52 سدد كرة قوية لكنها مرات بجوار مرمى حارس غزل المحلة.





وشهدت الدقيقة 56 هجمة لعزل المحلة عن طريق عرضية من خالد رسلان من الجانب الأيمن ،لكنها مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء.



