ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حفتر يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:40 م
حفتر والمنفي
حفتر والمنفي
Advertisements
محمود نوفل


أفادت صحيفة الرياض السعودية في نبأ عاجل بأن قائد الجيش الليبي  ‏خليفة حفتر يستقبل بمقره في ‎الرجمة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي. 

ويتباحث  الطرفان  دعم المجلس وحكومة الوحدة الوطنية لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في 24 ديسمبر القادم. 

وكان المنفي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قد قال : مشوار العمل سيبدأ اليوم من مدينة بنغازي؛ من أجل العمل على وحدة وسلامة أراضي الوطن، ولم شمل أهله في كل ربوع ليبيا.

وذكر بان هدفه وحدة البلاد وإرساء المصالحة الحقيقية، والتعاون من أجل رفع المعاناة عن المواطن، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم، والارتقاء لمستوى التحديات والتطلعات. 


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات