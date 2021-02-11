تأجيل نظر دعوى تفسير حكم العلاوات لأصحاب المعاشات إلى 11 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا ، تأجيل دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات ، لجلسة ١١ مارس المقبل لتصحيح شكل الدعوى ، بالنسبة للمدعي عليهم ( الخصوم ) لاختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته الجديدة ، وذلك بعد تغيير هذا الصفة بالقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتأمينات الاجتماعية ، بدلًا من وزيرة التضامن التى أصبحت صفتها مسئولا عن الاتفاقيات المالية لتدبير الموارد المالية .











بدأت الجلسة صباح اليوم في ظل تشديد تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وحضر البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ، وعدد بسيط من رموز أصحاب المعاشات ، نظرًا لخطورة التزاحم ، مع ارتداء الجميع للكمامات.









وكانت انتهت هيئة مفوضي الدولة لدي المحكمة الإدارية العليا من إعداد تقريرها بالرأي القانونى ، في دعوى التفسير.



