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برلمان

هاني أباظة: قرارات أبو شقة جاءت من أجل الحفاظ على بيت الأمة

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:36 م
اللواء هاني أباظة
اللواء هاني أباظة سكرتير عام مساعد حزب الوفد
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صدى البلد
أعلن النائب الوفدي اللواء هاني أباظة، سكرتير عام مساعد حزب الوفد وعضو مجلس النواب، تأييده الكامل للقرارات التنظيمية التي اتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، مؤكدا أن جميع القرارات تصب في مصلحة الحزب وتحمي تاريخ بيت الأمة .


وأكد أباظة أن رئيس الوفد استعرض في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي التفاصيل المؤامرة التي كانت تحاك على بيت الأمة من أجل إسقاطه وخروجه عن مساره الوطني الذي يمتد إلى 100 عام من خلال تغير ثوابت وبمادي الحزب التي وضعها زعماء الوفد على مدار تاريخه والتي تعتمد في المقام الأول على دعم الوطن والمواطن .


وأوضح أباظة أن جموع الوفديين وقفوا مع المستشار بهاء أبو شقة من اجل التصدي إلى هذه المؤامرة من اجل الحفاظ على بيت الأمة وليستمر الحزب مدافعا قوي عن الدولة المصرية والمواطن بالهوية الوفدية التي تعبر عن الوطنية الخالصة لذلك فأن الجميع في بيت الأمة يدعم هذه القرارات بشكل قوي .
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