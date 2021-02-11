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برلمان

وفد الإسكندرية: قرارات 9 فبراير تحفظ استقرار بيت الأمة

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:45 م
حزب الوفد
حزب الوفد
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معتز الخصوصي
أيدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، قرارات المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد في القرارات الصادرة يوم ٩ فبراير ٢٠٢١ من أجل الحفاظ على استقرار بيت الأمة.


وقالت اللجنة في بيان لها أصدرته مساء اليوم، أن الوفديين داخل بيت الأمة على قلب رجل واحد خلف رئيس الوفد للحفاظ على الكيان الذي استمر لأكثر من 100 عام من المعارضة الوطنية الشريفة التي تنحاز دائمًا إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.


وأكدت اللجنة على دعمها التام لكافة القرارات التنظيمية التي أصدرها رئيس الحزب للحفاظ على الانضباط التنظيمي لحزب الوفد.
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