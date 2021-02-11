ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

موعد طرح فورد فوكس 2021 في السوق المصري .. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:55 م
فورد فوكس 2021
فورد فوكس 2021
Advertisements
أماني نوار
كشف فورد في مصر أنها ستقوم بتقديم سيارتها فورد فوكس 2021 الجيل الجديد في مصر 15 فبراير الجاري ، وذلك خلال حدث سيتم تنظيمه عبر الإنترنت .


وقامت شركة فورد بنشر صورة في الفترة الأخيرة خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك ، وتوضح من خلاله قرب تقديم موديلات فوكس.


وتستمد فورد فوكس 2021 قوتها بمحرك جديد يطرح لأول مرة محليا وهو محرك 1500 سي سي بدون شاحن توربيني 3 سلندر ، ويوفر للسيارة قوة إجمالية تبلغ120 حصانا، مع وجود عزم دوران 150 نويتن متر، مع ناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات ، وينقل الحركة للعجلات الامامية من السيارة ، وستقدم بمصر في صور سيارات سيدان وهاتشباك .


وبالنسبة لوسائل الأمان فستتوفر في السيارة فورد فوكس 2021 العديد من وسائل الأمان ،والتي تشمل الفرامل abs ، وebd مع نظام التحكم في الثبات ، ومساعد الطرق الصاعدة مع التحكم في الجر، وتحذير الخروج من المسار، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية ، وستتوفر السيارة بنظام حساسات التحذير من الحوادث المتوقعة في الامام .


نتيجة بحث الصور عن فورد فوكاس 2021


نتيجة بحث الصور عن فورد فوكاس 2021

نتيجة بحث الصور عن فورد فوكاس 2021
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هوندا تعيد إحياء الأسطورة الرياضية honda s 2000 .. صور

زيادة 20 ألف جنيه في أسعار سيتروين C5

تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور

سعر ومواصفات سانج يونج xlv موديل 2021 في مصر ..صور

سعر سيارة فورد فوكس موديل 2018 في سوق المستعمل

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر.. صور

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: مصر قدمت مساعدات وأدوية كورونا بـ 4 ملايين دولار

خاص| تقيؤ دموي حتى الموت.. مصريون في تنزانيا يكشفون حقيقة تفشي وباء غامض.. صور

الملك سلمان: المملكة العربية السعودية حريصة على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر

كأس مصر.. وادي دجلة يكتسح البنك الأهلي ويتأهل لدور الـ16

العامري فاروق: الضغوط تبني جيلا جديدا بالأهلي.. وإنجاز البرونزية شرف لمصر

رحلة علي حميدة من المرض لـ الوفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

محاولة لزيادة المتابعين على إنستجرام تنتهي بسجن فتاة عشرينية.. ما القصة؟