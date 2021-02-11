موعد طرح فورد فوكس 2021 في السوق المصري .. صور

كشف فورد في مصر أنها ستقوم بتقديم سيارتها فورد فوكس 2021 الجيل الجديد في مصر 15 فبراير الجاري ، وذلك خلال حدث سيتم تنظيمه عبر الإنترنت .





وقامت شركة فورد بنشر صورة في الفترة الأخيرة خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك ، وتوضح من خلاله قرب تقديم موديلات فوكس.





وتستمد فورد فوكس 2021 قوتها بمحرك جديد يطرح لأول مرة محليا وهو محرك 1500 سي سي بدون شاحن توربيني 3 سلندر ، ويوفر للسيارة قوة إجمالية تبلغ120 حصانا، مع وجود عزم دوران 150 نويتن متر، مع ناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات ، وينقل الحركة للعجلات الامامية من السيارة ، وستقدم بمصر في صور سيارات سيدان وهاتشباك .





وبالنسبة لوسائل الأمان فستتوفر في السيارة فورد فوكس 2021 العديد من وسائل الأمان ،والتي تشمل الفرامل abs ، وebd مع نظام التحكم في الثبات ، ومساعد الطرق الصاعدة مع التحكم في الجر، وتحذير الخروج من المسار، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية ، وستتوفر السيارة بنظام حساسات التحذير من الحوادث المتوقعة في الامام .



















