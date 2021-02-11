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سيارات

فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:00 ص
فورد GT بلمسات فنية
فورد GT بلمسات فنية رائعة
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صبري طلبه

ظهرت النسخة الرائعة فورد GT بلمسات فنية تحمل توقيع LE MANSORY، حيث جاءت بإطلالة تجمع بين اللون الأسود و الأحمر اللامع، و بمقصورة داخلية ذات مقاعد رياضية ومساند رأس AlCANTARA، و تطعيمات خارجية من ألياف الكربون.

 

زودت السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات V6 من طراز ECO BOOST  بشاحن توربيني مزدوج، بسعة 3.5 لتر، و قوة تتراوح بين 647 حصان (656 حصان / 483 كيلوواط) لتصل إلى 700 حصان (710 حصان / 522 كيلو واط) ، و بهذه القدرات يبدو أن الصراع قد يشتد بينها و بين محركات  FERRARI F8 TRIBUTO و MCLAREN 720S.

 

لم تفصح شركة التعديلات عن قدرات سيارة فورد جي تي الخاصة بالتسارع، مشيرة إلى ان السرعة القصوى للسيارة تبلغ 220 ميلًا في الساعة (354 كم / ساعة)، أي تستطيع أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 60 ميلًا في الساعة (96 كم / ساعة) خلال فترة زمنية مدتها 3 ثوان فقط.

حصلت السيارة على تصميم إنسيابي للغاية يجعلها اشبة بالمركبات الفضاية، حيث زودت بمنظومة متكاملة من الفتحات الهوائية والتي تعزز من قدرات السيارة، مصابيح أمامية غائرة، و شرائط LED على جانبي الصادم الأمامي.

إضافة إلى سبويلر خلفي عريض، و منظومة عادم ثلاثية، ومصابيح خلفية دائرية الشكل و صادم خلفي متعدد المقاطع، كما ضمت عجلات رياضية بلغ قياسها 21 بوصة، يتوسطعها جنوط معدنية باللون الأسود.

 

 

  

 

 

 

 

فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY
فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY
فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY
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