فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY

ظهرت النسخة الرائعة فورد GT بلمسات فنية تحمل توقيع LE MANSORY، حيث جاءت بإطلالة تجمع بين اللون الأسود و الأحمر اللامع، و بمقصورة داخلية ذات مقاعد رياضية ومساند رأس AlCANTARA، و تطعيمات خارجية من ألياف الكربون.

زودت السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات V6 من طراز ECO BOOST بشاحن توربيني مزدوج، بسعة 3.5 لتر، و قوة تتراوح بين 647 حصان (656 حصان / 483 كيلوواط) لتصل إلى 700 حصان (710 حصان / 522 كيلو واط) ، و بهذه القدرات يبدو أن الصراع قد يشتد بينها و بين محركات FERRARI F8 TRIBUTO و MCLAREN 720S.

لم تفصح شركة التعديلات عن قدرات سيارة فورد جي تي الخاصة بالتسارع، مشيرة إلى ان السرعة القصوى للسيارة تبلغ 220 ميلًا في الساعة (354 كم / ساعة)، أي تستطيع أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 60 ميلًا في الساعة (96 كم / ساعة) خلال فترة زمنية مدتها 3 ثوان فقط.

حصلت السيارة على تصميم إنسيابي للغاية يجعلها اشبة بالمركبات الفضاية، حيث زودت بمنظومة متكاملة من الفتحات الهوائية والتي تعزز من قدرات السيارة، مصابيح أمامية غائرة، و شرائط LED على جانبي الصادم الأمامي.

إضافة إلى سبويلر خلفي عريض، و منظومة عادم ثلاثية، ومصابيح خلفية دائرية الشكل و صادم خلفي متعدد المقاطع، كما ضمت عجلات رياضية بلغ قياسها 21 بوصة، يتوسطعها جنوط معدنية باللون الأسود.