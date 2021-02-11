فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY

ظهرت النسخة الرائعة فورد GT بلمسات فنية تحمل توقيع LE MANSORY، حيث جاءت بإطلالة تجمع بين اللون الأسود و الأحمر اللامع، و بمقصورة داخلية ذات مقاعد رياضية ومساند رأس AlCANTARA، و تطعيمات خارجية من ألياف الكربون.
زودت السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات V6 من طراز ECO BOOST بشاحن توربيني
مزدوج، بسعة 3.5 لتر، و قوة تتراوح بين 647 حصان (656 حصان / 483 كيلوواط) لتصل إلى
700 حصان (710 حصان / 522 كيلو واط) ، و بهذه القدرات يبدو أن الصراع قد يشتد
بينها و بين محركات FERRARI F8 TRIBUTO و MCLAREN 720S.
لم تفصح شركة التعديلات عن قدرات سيارة فورد جي تي الخاصة بالتسارع، مشيرة إلى ان السرعة القصوى للسيارة تبلغ 220 ميلًا في الساعة (354 كم / ساعة)، أي تستطيع أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 60 ميلًا في الساعة (96 كم / ساعة) خلال فترة زمنية مدتها 3 ثوان فقط.
حصلت السيارة على تصميم إنسيابي للغاية يجعلها اشبة بالمركبات الفضاية، حيث زودت بمنظومة متكاملة من الفتحات الهوائية والتي تعزز من قدرات السيارة، مصابيح أمامية غائرة، و شرائط LED على جانبي الصادم الأمامي.
إضافة إلى سبويلر خلفي عريض، و منظومة عادم ثلاثية، ومصابيح خلفية
دائرية الشكل و صادم خلفي متعدد المقاطع، كما ضمت عجلات رياضية بلغ قياسها 21
بوصة، يتوسطعها جنوط معدنية باللون الأسود.