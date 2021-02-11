خالد مرتجي: كنا بنموت فى ضربات الجزاء.. واللاعبين حفروا اسمهم فى تاريخ الأهلي

قال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق استحق الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في بطولة كأس العالم للأندية.





وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.





وأضاف خالد مرتجى في مداخلة على قناة الأهلى: "أحرزنا الميدالية البرونزية عن استحقاق وجدارة، واللاعبون رجالة وكانوا عاوزين يحفروا أسماءهم في تاريخ النادى الأهلى ويسعدوا جماهيرهم اللى دائما في ضهر الفريق".



