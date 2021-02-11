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برلمان

رئيس سياحة النواب: فوز الأهلى ببرونزية مونديال الأندية يعكس عزيمة الشعب المصري

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:13 م
النادى الأهلى
النادى الأهلى
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فريده محمد
وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب التهنئة للنادى الأهلى لفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية بعد تغلبه اليوم على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء.

وأشادت  رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب بالروح العالية التي تمتع بها فريق النادى الأهلى وأداء اللاعبين المشرف وحرصهم على إسعاد جماهيرهم بهذا الإنجاز الكبير المستحق، بما يعكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها الشعب المصري.
 
كما وجهت  النائبة نورا على التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفنى والإدارى وجميع اللاعبين وجماهير النادى بهذا الإنجاز الكبير الذى يضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية.
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