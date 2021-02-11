رئيس سياحة النواب: فوز الأهلى ببرونزية مونديال الأندية يعكس عزيمة الشعب المصري

وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب التهنئة للنادى الأهلى لفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية بعد تغلبه اليوم على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء.





وأشادت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب بالروح العالية التي تمتع بها فريق النادى الأهلى وأداء اللاعبين المشرف وحرصهم على إسعاد جماهيرهم بهذا الإنجاز الكبير المستحق، بما يعكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها الشعب المصري.