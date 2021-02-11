شيفيلد يونايتد يهنئ الأهلى: تهئنة من القلب لنادي القرن في إفريقيا

حرص نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي على تهنئة الأهلي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية، على حساب فريق بالميراس البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.
وغرد نادي شيفيلد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهنئة من القلب إلى نادي القرن الإفريقي لحصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية».
وتوج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح 3-2، في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.