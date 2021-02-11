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رياضة

شيفيلد يونايتد يهنئ الأهلى: تهئنة من القلب لنادي القرن في إفريقيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي على تهنئة الأهلي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية، على حساب فريق بالميراس البرازيلي، في المباراة التي ‏أقيمت بينهما اليوم.‏

وغرد نادي شيفيلد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهنئة من القلب إلى ‏نادي القرن الإفريقي لحصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية».‏

وتوج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح 3-2، في ‏المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في تحديد المركزين ‏الثالث والرابع بمونديال الأندية.
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