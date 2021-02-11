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منوعات

بـ بنطلون جلد لامع.. سارة خليفة تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:31 م
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران
نشرت الإعلامية سارة خليفة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سارة خليفة بإطلالة أنيقة، مرتدية بلوفر صوف أنيقا باللون الأبيض، ونسقت معه بنطال جلد لامع قصير باللون الأسود، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.


وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، الذي يتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.


كان أول عمل لها على قناة art حيث قدمت برنامج " من القاهرة" واستمرت في تقديمه لمدة ثلاث سنوات وانتقلت بعدها إلى قناة الشرقية وبرزت كإعلامية ماهرة وذكية وقدمت العديد من البرامج عبرها لمدة خمس سنوات مثل برنامج شباب ستار 2012، وفي عام 2015 قدمت البرنامج الأمني " مهمات صعبة " الذي يناقش مغامرات الأشخاص في أصعب المهمات وما هي المعوقات التي واجهتهم وكيف نجح في قصته وحققها.
بـ بنطلون جلد لامع.. سارة خليفة تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة
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