الداخلية العرب: أجهزة الأمن والحماية المدنية تعضد جهود الطواقم الطبية في ظل كورونا

أكد الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن جائحة كورونا "كوفيد 19 " لم تزل تخيم بظلالها القاتمة على المنطقة العربية والعالم أجمع، ملقيةً على عاتق أجهزة الأمن والحماية المدنية مسؤولياتٍ جسامًا في مواجهتها ومد يد العون والمساندة لضحاياها ومعاضدة جهود الطواقم الطبية في التصدي لها، فضلا عن السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال.





جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد بن على كومان فى المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية والذي انطلق اليوم بتونس.





وأضاف أن المهام التي تقوم بها إدارات الجنسية والأحوال المدنية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال خاصة في ظروف الأوبئة والكوارث.





فالوثائق الثبوتية لها دور كبير في نجاح مواجهة الأزمات بما تتضمنه من معلومات بالغة الأهمية التي لا غنى عنها في اتخاذ القرارات السليمة.









وأضاف أن حملات التلقيح التي بدأت الدول العربية في تنفيذها او في الإعداد لتنفيذها لا يمكن أن تستغني عن المعطيات المتعلقة بالحالة المدنية، إذ أن العمر هو المعيار الأساسي في ترتيب أولوية المستفيدين من التلاقيح، فضلًا عن أن التطبيقات التي وضعتها الدول للتسجيل في هذه الحملة تقوم بالأساس على رقم الهوية او على الرقم الوطني.









وتابع أن الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لا تستغني هي أيضا عن السجل المدني وما يحتويه من معلومات ضرورية يتم استخدامها في تغذية البرامج الحاسوبية التي يتم استخدامها لتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجائحة نظرا للأهمية القصوى لإدارات الجنسية والأحوال المدنية والتي أشرنا الى بعض مظاهرها آنفا، ستتبادلون اليوم التجارب بشأن تسيير العمل في هذه الإدارات بحيث يتم الاطلاع على الممارسات الفضلى في هذا المجال والاستفادة منها في تحسين الأداء.









كانت جلسات المؤتمر العربي المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية المنعقد قد بدأت صباح اليوم عبر الدائرة التلفزيونية بتونس بحضور كلا من اللواء شرطة أمير أحمد حسن رئيس الموتمر و رؤساء وأعضاء الوفود العربية.



