موسيماني: برونزية الأهلي ميدالية ليست ما تمنيته

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية لم يكن الذي يريده بل وصفه بالإنجاز الواقعي.

Not the medal we wished to get, but a realistic one. We should be humble and appreciate getting a medal for Africa.We shall be back next year and fight for an upgrade.🇪🇬🇿🇦🦅🤝🥉 https://t.co/DNYWkk9jTJ