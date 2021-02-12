ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

والد مروان محسن دفاعا عن نجله: كنتوا تتمنوا تلعبوا دقيقة واحدة أمام الأهلي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
رد الكابتن محسن، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي وجهها البعض إلى نجله.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الناس اللي بتنتقد مروان كانت تتمنى تلعب أمام الأهلي ولو دقيقة واحدة.

وتابع: "مروان ثقتي فيه كبيرة جدا وهيستعيد فورمته في أسرع وقت".

توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طاقم سنغالي.. فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

محمد الشناوي رجل مباراة الأهلي وبالميراس بعد التتويج ببرونزية العالم

موسيماني: نتحلى بالتواضع.. وعلينا مواصلة شراستنا وكبريائنا فى أفريقيا

وائل جمعة : موسيماني محظوظ بالأهلي وسعيد لتكرار إنجاز 2006

رابح ماجر: تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية إنجاز فخر للكرة العربية والأفريقية

خالد مرتجي: كنا بنموت فى ضربات الجزاء.. واللاعبين حفروا اسمهم فى تاريخ الأهلي

ترشيحاتنا

الذاكرة ممتلئة.. فى 4 خطوات فقط وداعا لهذه الجملة

هل يجوز إهداء الصلاة على النبي للميت؟.. الإفتاء توضح

بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم

أبطال السداسية .. مشوار بايرن ميونخ لتحقيق إنجاز برشلونة لأول مرة منذ 11 عاما

عارف بعض التفاصيل.. أحمد موسى: القرار المناسب بشأن الدراسة يوم الأحد

زواج غادة عادل وحسن شاكوش .. تامر أمين يحسم الجدل .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها