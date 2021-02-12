مصرع سيدة وإصابة ٢ آخرين في تصادم توك توك ومينى باص فى السنبلاوين

لقيت سيدة مصرعها ، واصيبت نجلتها وسائق توك توك ، أثر حادث تصادم بين ميني باص وتوك توك علي طريق " السنبلاوين - كفر صقر ) بمحافظة الدقهلية





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة ، بوقوع حادث تصادم و مصابان و متوفاة على طريق ( السنبلاوين -كفر صقر ) أمام قرية " طرانيس العرب " دائرة المركز.





بالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم ( د ص ب ٩١٤٢ مینی باص ) قيادة " حسين إبراهيم السيد إبراهيم " 41 سنة ، سائق بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ، ومقيم قرية " سلكا " دائرة مركز المنصورة.

بإتجاه السنبلاوين ، توك توك رقم ( ٣٥٥٣٤ دقهلية ) قيادة " نادر السيد عبوده عبدالله أحمد " ۳۰ سنة ، سائق ، ومقيم قرية " بشمس " دائرة المركز باتجاه كفر صقر التخطى الخاطئ لقائد السيارة ، مما أدى إلى إصطدامه بالتوك توك بالمواجهة . نجم عن ذلك إصابة كل من قائد التوك توك بجرح قطعي بالرأس ، ومرافقاه كلا من " صباح برهام الباعة " ٥١ سنة ، ربة منزل ، ومقيمة قرية " سمنود " غربية إشتباه كسر بالفخذ الأيمن وإشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح قطعية متفرقة بالجسم ، نجلتها "ندى رمضان عبده البلتاجي " ۲۰ سنة طالبة ، ومقيمة بذات العنوان .. كدمة بالجبهة وإشتباه ما بعد الإرتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام ، وتوفيت الثانية عقب وصولها وبسؤال قائد التوك توك والمصابة الثالثة أيدا مضمون الفحص ، وإتهما قائد السيارة بالتسبب في الحادث لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.



