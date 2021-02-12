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رياضة

سجل الفائزين بكأس العالم للأندية بعد تتويج بايرن ميونخ بنسخة 2020

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:26 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق بايرن ميونخ الألماني، بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على تيجيرس المكسيكي، بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وبات بايرن ميونخ محققا للسداسية التاريخية لموسم 2019 – 2020، ويعد ثاني الفرق تحقيقا لهذا الإنجاز بعد برشلونة عام 2009.
وإليكم في السطور التالية سجل الفائزين بلقب كأس العالم للأندية، بعد تتويج بايرن بنسخة 2020.

ريال مدريد (إسبانيا) 4 مرات (2014، 2016، 2017، 2018).
برشلونة (إسبانيا) 3 مرات (2009، 2011، 2015).
كورينثيانز (البرازيل) مرتين (2000 – 2012).
 ساو باولو (البرازيل) مرة واحدة  - (2005).
إنترناسيونال (البرازيل) مرة واحدة ((2006).
ميلان (إيطاليا) – مرة واحدة – (2007).
 إنتر ميلان (إيطاليا) مرة واحدة – (2010).
 مانشستر يونايتد - مرة واحدة – (2009).
ليفربول (إنجلترا) مرة واحدة  - (2019).
بايرن ميونخ (ألمانيا) مرتين (2013 – 2020).
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