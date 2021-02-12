صانع المعجزات.. طبيب تجميل يروي لـ أبلة فاهيتا أسرار المهنة.. شاهد

كشف الدكتور محمود سيد ، استشاري جراحة التجميل ، عن بعض المعلومات المتعلقة بعمليات التجميل الخاصة بالأنف ، قائلًا : " نقوم بعمل كونتور الانف على مساحات معينة ودقيقة للغاية " ، مضيفًا إن هذا النوع من العمليات يستغرق حوالي ساعة ونصف ، وبعدها يتم تركيب دعامة خارجية للمريض لمدة أسبوع ، معقبًا : " بعد كده بيبقى المريض بأنف جديدة وشكل مختلف وجديد " .





وأضاف "محمود سيد" خلال استضافته مع برنامج " أبلة فاهيتا " المُذاع على فضائية " أون " أن هناك عمليات تجميل أيضًا تُجرى لمنطقة " اللغد " ، حيث يتم تسييح دهون الرقبة واللغد كاملة ، من خلال استخدام جهاز " فيزر " الجديد ، معقبًا : بنعمل shaping ، ونرسم خط لمنطقة الفك " .









واضاف ، أن من خلال تقنية الفيزر أيضًا ، نستطيع نحت منطقة البطن كاملة ، ونعيد توزيع الدهون في المناطق الأخرى ، معقبًا : " دلوقتي الراجل يقدر يعمل سكس باك من خلال هذه التقنية على مدار ساعتين من الزمن " .





وأكمل حديثه قائلًا : " الفلاتر هي اللي مجننة البنات دوقتي ، وهناك منافسة كبيرة بين البنات والشباب كبيرة ".