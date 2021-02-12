السيسي يؤكد: علاقات مصر والسعودية استراتيجية وركيزة لاستقرار المنطقة العربية.. وتنديد دولي بهجمات الحوثيين على الرياض.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 53 حالة وفاة و603 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وزير الخارجية السعودي: ننظر للعالم من زاوية السلام والازدهار

الإمارات تؤكد أهمية أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط

منظمة الصحة: وضع أوروبا ما زال هشا في مواجهة كورونا

المدعون الديموقراطيون يختمون مرافعاتهم ويطالبون بإبعاد ترامب عن السلطة









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 53 حالة وفاة و603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 376 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133707 حالة.





وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي د.عصام بن سعيد، الذي نقل له رسالة من خادم الحرمين الملك سلمان، أكد فيها الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.





وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكدا الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نددت بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي، واعتبرت أنه يشكل "انتهاكًا للقانون الدولي"، ووسط تواصل الهجمات على السعودية، فيما طالبت واشنطن الحوثيين بوقف هجماتهم "فورًا"، مشددة على وقوفها إلى جانب المملكة.





ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قوله إن بلاده تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة «كورونا»، وتدين كل التدخلات في شؤون الدول الأخرى.





وأفادت "القبس" بأن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي أكدت رفض دولة الإمارات للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول، وأهمية احترام سيادة القانون و الالتزام بالمواثيق الدولية، وأمن واستقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن منظمة الصحة الدولية في أوروبا أعلنت، أنه رغم اتجاه الإصابات بكوفيد-19 نحو التراجع إلا أن وضع القسم الأكبر من الدول الأوروبية لا يزال "هشا" في مواجهة الوباء، محذرة من "شعور زائف بالأمان" بسبب عدد الذين تلقوا اللقاح والذي لا يزال قليلا.





وأفادت "الوطن" بأن مدعين ديمقراطيين طالبوا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بعدم الأهليّة، بسبب "تحريضه" أنصاره على الاعتداء على مبنى الكابيتول، وذلك اقتناعًا منهم بأنّه سيُقدم على الأفعال نفسها في حال عودته إلى السلطة.



