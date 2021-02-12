إجراءات احترازية وتقسيم الطلاب على فترات.. تعرف على استعدادات جامعة بنها للامتحانات

اعلنت جامعة بنها انه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام حيث تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وصيانة بوابات التعقيم الذاتي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها منذ أسابيع وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال حوالي 100 الف طالب وطالبة فى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى 16 كلية بالجامعة.

وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

واضاف الدكتور سمير أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا ، مشيرا الى انه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية انه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءًا من يوم 17 فبراير الجارى بالمدن الجامعية " بشبرا وكفر سعد ببنها ومشتهر وطوخ" بنفس المعايير السابقة للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى.

واوضح أنه تقرر عودة جميع العاملين والموظفين وانتظام القوة الكاملة بالعمل بداية من يوم السبت 13 فبراير ، كما تم الانتهاء من اعمال الصيانة الكاملة لغرف الإقامة والطرق وصالات المذاكرة بالاضافة الى أجهزة المطابخ وتعقيمها والتأكيد على جاهزيتها.

وأكد على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم، مؤكدا انه فور وصول الطلاب يتم دخولهم من خلال بوابة التعقيم حيث يتم تعقيم حقائبهم وأمتعتهم وقياس درجات الحرارة للطلاب بواسطة الفريق الطبي مع التنبيه والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى غرف إقامة الطلاب واماكن تواجدهم.