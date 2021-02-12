لاعبو النادي الأهلي لـ الجمهور: مبروك البرونزية ونسعى لتحقيق بطولة جديدة

تعود اليوم الجمعه بعثة النادي الاهلي التى شاركت في بطولة كأس العالم للاندية التى استضافتها الدوحة ، وحصد الشياطين الحمر المركز الثالث والميدالية البرونزية .





وظهر لاعبو النادي الاهلي في لايف عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موجهين التحية للجماهير ووعودهم بمزيد من الانجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة .





وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.



