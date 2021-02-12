في ظل جائحة كورونا.. طرق آمنة للاحتفال بالفلانتين بالمنزل

كشفت الدكتورة ريهام الهواري، استشاري مهارات التواصل، عن بعض الأفكار المناسبة للاحتفال بـ " الفلانتين " في البيت ، في ظل أزمة كورونا ، لافتة إلى أن عيد الحب لا يقتصر على شركاء الحياة ، بل هو لجميع أفراد الأسرة.





ولفتت ريهام الهواري ، عبر سكايب لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، إلى أن هناك بعض الأفكار الجميلة للاحتفال، منها جمع الاسرة مع بعضها، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، والإجراءات الاحترازية .





وأشارت إلى ضرورة تعقيم الهدايا قبل استخدامها، حتى لا تكون عرضة لنقل الأمراض والفيروسات .





ولفتت إلى أنه من الممكن مشاركة الأطفال في تزيين المنزل ، ومشاهدة الأفلام ، وتحضير الأطعمة اللذيذة.