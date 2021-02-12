ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في ظل جائحة كورونا.. طرق آمنة للاحتفال بالفلانتين بالمنزل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:14 ص
عيد الحب
عيد الحب
Advertisements
نورهان رأفت
كشفت الدكتورة ريهام الهواري، استشاري مهارات التواصل، عن بعض الأفكار المناسبة للاحتفال بـ " الفلانتين " في البيت ، في ظل أزمة كورونا ، لافتة إلى أن عيد الحب لا يقتصر على شركاء الحياة ، بل هو لجميع أفراد الأسرة.

ولفتت ريهام الهواري ، عبر سكايب لـ برنامج "هذا الصباح  " ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، إلى أن هناك بعض الأفكار الجميلة للاحتفال، منها جمع الاسرة مع بعضها، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، والإجراءات الاحترازية .

وأشارت إلى ضرورة تعقيم الهدايا قبل استخدامها، حتى لا تكون عرضة لنقل الأمراض والفيروسات .

ولفتت إلى أنه من الممكن مشاركة الأطفال في تزيين المنزل ، ومشاهدة الأفلام ، وتحضير الأطعمة اللذيذة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للوقاية من كورونا.. 10 بدائل للاحتفال بالكريسماس في المنزل

للاحتفال في البيت.. 5 خطوات بسيطة لتزيين المنزل في الكريسماس

على رأسهم صلاح .. نجوم الكرة يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة

استشاري مهارات تواصل: الغيرة شعور صحي.. وزيادتها تميت الحب.. فيديو

نصائح لتجنب الخلافات بين الأزواج في العمل.. فيديو

استشاري مهارات تواصل: الاحتواء واجب متبادل بين طرفي العلاقة | فيديو

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. مصرع أستاذ جامعي حرقا داخل شقته.. الصحة تعلن أسباب ارتفاع إصابات كورونا في شهر رمضان.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل

عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني

الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه.. عقوبات قانون المرور على 9 مخالفات

أخبار الرياضة.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني.. أزمة في الزمالك وعقد بيسو كلمة السر

تراجع أسعار الذهب وصعود الدولار | تفاصيل

قائمة بأسماء البنوك التى تقدم خدمة السداد الإلكترونى على المنظومة الجديدة للضرائب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور