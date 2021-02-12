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صندوق تحيا مصر: أكثر من مليون مصاب بضعف البصر حصلوا على رعاية صحية مجانا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:20 ص
مبادرة نور حياة
مبادرة نور حياة
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هاجر إبراهيم
قال محمد مختار، المتحدث الرسمي بإسم صندوق تحيا مصر، إن جائحة كورونا عطلت أنشطة كثيرة، مشيرا إلى أن مبادرة نور حياة كان حظها قليل عام 2020 نتيجة إنتشار الموجة الأولى من كورونا.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه مع إستئناف الأنشطة خلال الفترة السابقة كان الجميع حريص على إستئناف المبادرة، موضحا أن المبادرة بدأت فى فبراير 2019 على مدار عام كامل.

وتابع أنه تم قطع شوط كبير لتلاميذ المرحلة الإبتدائية أو البالغين فى مسألة الكشف الطبي والتشخيص المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتا إلى أنه تم الوصول إلى مليون و60 ألف مواطن حصلوا على خدمة الرعاية الصحية لنور حياة.

وأكد أنه تم توفير 195 ألف نظارة للأشخاص المصابين ويحتاجوا للتدخل، وصرف العلاج ل81 ألف مريض وإجراء 15 ألف عملية جراحية، معظمها كان فى 2019، حيث أنه نتيجة جائحة كورونا تم وقفها، والان تم إستئنافها.

وأشار إلى أن المبادرة موجودة فى 19 محافظة ويتم العمل فيها تباعا، لافتا إلى أن جميع العمليات بالمجان، حيث أن صندوق تحيا مصر قائم على المساهمات والمشاركات سواء من المواطنين أو من الأفراد.

وأفاد بأنه يتم عمل كارت للمريض وعمل متابعة من ثلاثة إلى ستة أشهر، بحيث يستطيع المستفيد المتابعة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتلاميذ المرحلة الإبتدائية يتم التنبيه على ولى الأمر من خلال الكارت الخاص بالتلميذ أنه يحتاج تغيير النظارة على فترات متتالية كل ستة أشهر.
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