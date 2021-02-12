ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احتفالات كبيرة في الأهلي بعد برونزية مونديال العالم للأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
 
سادت حالة من السعادة الشديدة داخل النادي الأهلي بعد الفوز برونزية مونديال العالم للاندية علي حساب بالميراس البرازيلي ، واحتفلت أعضاء وجماهير النادي الأهلي حتي الساعات الاولي من صباح اليوم بالفوز وحصد الميدالية البرونزية.

وحقق الفريق الاحمر عرضًا قويًّا مساء أمس أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

كما حقق الأهلي البرونزية الثانية في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، ليصبح أول نادٍ عربي وإفريقي يتمكن من بلوغ منصات التتويج العالمية في مناسبتين.

الفوز الذي حققه الأهلي مساء أمس  يحمل الفوز رقم 5 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليصبح أكثر الفرق الإفريقية والعربية تحقيقًا للانتصارات في مونديال الأندية، وبفارق انتصارين عن أقرب ملاحقيه، إنجاز الأهلي لم يتوقف على الصعيد الإقليمي، بعدما بات ثالث أكثر فرق العالم تحقيقًا للفوز في المونديال خلف ريال مدريد الإسباني، الذي حقق 10 انتصارات، وفي المركز الثاني برشلونة الإسباني برصيد 7 انتصارات.

وتمكن الأهلي من تحقيق أول فوز رسمي للأندية المصرية على حساب فريق برازيلي بعد خسارتين أمام إنترناسيونال وكورنثيانز خلال مشاركة الأهلي بالمونديال في نسختي 2006 و2012.

وحقق محمد الشناوي،  رقمًا خاصًّا في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن نجح الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في الذود عن مرماه والخروج بشباك نظيفة، قبل أن يتمكن من التصدي لركلتي ترجيح منحتا الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

مباراة الأمس هي ثاني المباريات التي ينجح خلالها الشناوي في الخروج بشباك نظيفة بعد مباراة دور ربع النهائي أمام الدحيل القطري، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليصبح الشناوي أول حارس عربي ينجح في الخروج بشباك نظيفة في مباراتين خلال نسخة واحدة من بطولة كأس العالم للأندية، وبات الأهلي يمتلك ثلاث مباريات بشباك نظيفة خلال مشاركاته بمونديال الأندية، وهو ما فشلت فيه كل الأندية الإفريقية التي سبق لها المشاركة في مونديال الأندية، وفشلت في الخروج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي أول فريق إفريقي وعربي يحقق برونزية العالم مرتين

اختبار منشطات لـ بواليا وحمدي فتحي بعد مباراة بالميراس

فيفا يهنئ الأهلي بالفوز ببرونزية العالم

الأهلي أكثر الفرق الإفريقية والعربية فوزًا في مباريات المونديال

رقم خاص لـ محمد الشناوي في كأس العالم للأندية

بالصور.. لاعبو الأهلي يتابعون مباراة بايرن ميونخ مع تيجريس من المدرجات

ترشيحاتنا

زراعة 500 ألف فدان..تفاصيل مشروع مستقبل مصر لإعادة الريادة بالقطاع الزراعى

محمد شريف يحتفل ببرونزية كأس العالم للأندية

قرارات جديدة بشأن المطاعم والفنادق في الكويت

بايدن يوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور

احتفالات كبيرة في الأهلي بعد برونزية مونديال العالم للأندية

Advertisements

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني

على وضعك.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ الشناوي عقب التتويج بالبرونزية

أخبار الرياضة.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني.. أزمة في الزمالك وعقد بيسو كلمة السر

بعد انتهاء مونديال الأندية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

والد مروان محسن دفاعا عن نجله: كنتوا تتمنوا تلعبوا دقيقة واحدة أمام الأهلي

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

أحمد فتحي مهنئا لاعبي الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: مبروك يا رجالة

مدرب مولودية الجزائر يكشف لـ صدى البلد عن خطته أمام الزمالك

بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم.. شوبير: حد ليه شوق في حاجة .. شاهد

أول تعليق من حسين الشحات عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور