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أخبار العالم

لأول مرة.. إثيوبيا تعترف بوقوع حالات اغتصاب في تيجراي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:02 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اعترافها بتعرض عشرات النساء في إقليم تيجراي للاغتصاب، وذلك عقب الفوضى التي حلت بالإقليم خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي للإطاحة بقادة الإقليم.

وقالت وزيرة المرأة الإثيوبية، فيلسان عبدالله، عبر حسابها على موقع "تويتر": "لقد تلقينا تقريرًا من فريق العمليات البرية في منطقة تيجراي، وأثبتوا للأسف وقوع عمليات اغتصاب بشكل قاطع وبدون أدنى شك"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وبحسب الوكالة، فإن تعليقات الوزيرة الإثيوبية تعتبر أول تأكيد من حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بوقوع عمليات اغتصاب، وذلك على الرغم من الشهود، والأطباء، وعمال الإغاثة الذين تحدثوا بشكل واسع عن وقوع اعتداءات جنسية منذ بدء العمليات العسكرية في تيجراي في نوفمبر الماضي.

وكانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أعلنت عن 108 حالات اغتصاب في إقليم تيجراي، مشيرة إلى أن حوالي نصف تلك الحالات وقعت في عاصمة الإقليم ميكيلي خلال الشهرين الماضيين.

وبرغم استيلاء قوات الجيش الإثيوبي على الإقليم، إلا أن القتال المتقطع لا يزال مستمرًا، ولا تزال خطوط الاتصالات مقطوعة عن الإقليم الذي يقطنه 5 ملايين شخص.
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