قيادي بفتح: فلسطين تثق بخطوات مصر في إنهاء الانقسام بها.. فيديو

أكد الدكتور جهاد الحرازين ، القيادي بحركة "فتح " الفلسطينية ، إن مصر من أكثر الدول التي تولي اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية ، موضحا أن تلك المساعي جعلت القادة الفلسطينيين يثقون في تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي .





وأضاف الدكتور جهاد الحرازين ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز" ، أن فلسطين تقع الثقة الكبيرة في القادة السياسيين بمصر ، معقبا : " مصر حاولت الوصول لنقاط متساوية بين الأطراف الفلسطينيين .





وتابع : شكل موضوع الانتخابات محورا مهما ، في "حوار القاهرة" ، لافتا إلى أن مصر "ذات الأيادي البيضاء" فيما يخص القضية الفلسطينية .





وأكمل : فتح ستسعي لتشكيل حكومة وطنية ؛ تعالج كافة القضايا ، الناتجة عن انقسام الفصائل الفلسطينية .





وفي سياق متصل ، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب إن الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، الذي استمر على مدار يومين في القاهرة، تضمن نقاشا جذريا معمقا للبحث عن آليات لرسم خارطة طريق تقودنا إلى إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام وإشاعة الحريات والحياة الديمقراطية لانتخاب مؤسسات الشعب الفلسطيني.



