تعرف على أصل تسمية "الساندوتش" وكيفية انتشاره

يقال إن تسمية الساندويتش تعود إلى اسم رجل بريطاني يدعى جون_مونتاغو – John Montagu الملقب بـ إيرل_الساندويتش الرابع – 4 the Earl of Sandwich عاش بين (13 نوفمبر 1718 - 30 أبريل 1792) والذي ينحدر من عائلة أرستقراطية.





ويقال إنه من كثرة إدمانه القمار كان لا يبرح مكانه حتى لتناول الطعام، وفي أحد الأيام طلب من خادمه وضع قطعة لحم بين قطعتي خبز ليسهل عليه تناولها دون أن يتسخ المكان والطاولة، فحذا من كان معه حذوه قائلين "اعطنا مثل ساندويتش"، وبعدما أعجبتهم الفكرة التي تسمح لهم بالأكل واللعب في الوقت ذاته دون تلطيخ المكان، أصبحوا في كل مرة يطلبون وجبة "ساندويتش"، وهكذا إلى أن انتشرت الوجبة واشتهرت باسم ساندويتش.





أما أصل لقب ساندويتش فيعود إلى مدينة ساندويتش في كينت بإنجلترا والذي أضحى متصلا بجميع أفراد عائلة Montagu الإنجليزية من الطبقة النبيلة وتوارثوه عبر الأجيال.





أما عن طريقة انتشاره حول العالم ليصبح الوجبة الأكثر شعبة دون منازع فيقال إنه اشتهر بين الطبقة الأرستقراطية خلال القرن الـ 18 كنوع من الوجبات الخفيفة المتأخرة في الليل.





ومع تعاقب السنوات اشتهر هذا النوع من الوجبات، وزاد الإبداع فيها، إذ نشهد اليوم مختلف أنواع الساندويتشات منها البرغر وفيليه الدجاج وغيرها.



