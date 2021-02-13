ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تعرف على أصل تسمية "الساندوتش" وكيفية انتشاره

السبت 13/فبراير/2021 - 04:24 ص
أصل تسمية الساندوتش
أصل تسمية الساندوتش
Advertisements
نورهان رأفت
يقال إن تسمية الساندويتش تعود إلى اسم رجل بريطاني يدعى جون_مونتاغو – John Montagu الملقب بـ إيرل_الساندويتش الرابع – 4 the Earl of Sandwich عاش بين (13 نوفمبر 1718 - 30 أبريل 1792) والذي ينحدر من عائلة أرستقراطية.

ويقال إنه من كثرة إدمانه القمار كان لا يبرح مكانه حتى لتناول الطعام، وفي أحد الأيام طلب من خادمه وضع قطعة لحم بين قطعتي خبز ليسهل عليه تناولها دون أن يتسخ المكان والطاولة، فحذا من كان معه حذوه قائلين "اعطنا مثل ساندويتش"، وبعدما أعجبتهم الفكرة التي تسمح لهم بالأكل واللعب في الوقت ذاته دون تلطيخ المكان، أصبحوا في كل مرة يطلبون وجبة "ساندويتش"، وهكذا إلى أن انتشرت الوجبة واشتهرت باسم ساندويتش.

أما أصل لقب ساندويتش فيعود إلى مدينة ساندويتش في كينت بإنجلترا والذي أضحى متصلا بجميع أفراد عائلة Montagu الإنجليزية من الطبقة النبيلة وتوارثوه عبر الأجيال.

أما عن طريقة انتشاره حول العالم ليصبح الوجبة الأكثر شعبة دون منازع فيقال إنه اشتهر بين الطبقة الأرستقراطية خلال القرن الـ 18 كنوع من الوجبات الخفيفة المتأخرة في الليل.

ومع تعاقب السنوات اشتهر هذا النوع من الوجبات، وزاد الإبداع فيها، إذ نشهد اليوم مختلف أنواع الساندويتشات منها البرغر وفيليه الدجاج وغيرها.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صوت التليفزيون.. عجوز تعتدي على شريكها بالشاكوش والبندقية قبل تسميمه

بعد طرح سيارة جيلي الطائرة.. فولكس فاجن تفكر في إنتاجها.. صور

في الفلانتين.. عواجيز يرفعون عددا من التحذيرات للشباب قبل الارتباط | صور