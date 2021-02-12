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رياضة

بسبب مونديال الأندية.. حرب تصريحات بين نجوم الأهلي والزمالك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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محمد السعيد
شهدت الأيام الماضية حرب تصريحات بين نجوم الأهلي والزمالك السابقين، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر، وأداء المارد الأحمر خلال البطولة.

وتوج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي أمس، الخميس بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كان الأهلي فاز على الدحيل بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في الدور الثاني من البطولة، بينما خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز تصريحات نجوم القطبين بشأن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية:

- بشير التابعي:
 
لو الزمالك مكان الأهلي كان كسب البايرن

- أمونيكي:

إذا واجه الزمالك بايرن ميونخ  بدلا من الأهلي لأظهر قوة ومهارة

- خالد الغندور:

بايرن ميونخ كان بيقسم على الأهلي

رضا عبد العال: 

الأهلي لعب بطريقة خد بايدي يابني الله يكرمك

أحمد بلال:

لو الزمالك واجه بايرن ميونخ هيكسب 6 - 0

إسلام الشاطر:

لا عزاء للشامتين

شريف عبد الفضيل:

كيف يفوز الزمالك على بايرن ميونخ وهو خاسر من غزل المحلة


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