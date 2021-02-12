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حوادث

نفوق 10 آلاف كتكوت إثر حريق هائل في مزرعة للدواجن بالإسماعيلية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:37 م
حريق هائل في مزرعة
حريق هائل في مزرعة للدواجن
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انجي هيبة
شب حريق هائل ظهر اليوم الجمعة في مزرعة للدواجن بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد باندلاع النيران في مزرعة قرب منطقة أبو خروع.

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة علي النيران.

وقالت مصادر أمنية إن رجال الإطفاء استخرجوا 31 اسطوانة بوتاجاز من داخل المزرعة وتبريدها قبل امتداد النيران إليها.

وأسفر الحريق عن احتراق المزرعة بالكامل ونفوق 10 آلاف "كتكوت" اشتعلت النيران بهم واحترقو خلال الحريق.
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