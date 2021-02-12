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محافظات

تضامن المنيا: رصد جميع احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:58 م
تضامن المنيا: رصد
تضامن المنيا: رصد جميع احتياجات الأسر الأولي بالرعاية
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ايمن رياض
شدد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا علي  مديري إدارات التضامن بالمراكز على ضرورة رصد احتياجات المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة . 

وأكد على دور الدوله واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية فى قرى صعيد مصر. 

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جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الاجتماعيه وقدم وكيل وزارة التضامن الشكر لمديري الإدارات على جهودهم فى الرد على الشكاوى الالكترونية وسرعة الانجاز حيث بلغت نسبة الرد 93 % مؤكدا على سرعة الرد على الشكاوى وحسن معاملة الجمهور.


 وثمن بخيت دور مديرية التضامن فى محو أمية وتعليم الكبار،  موضحا أن محو الأمية هدف قومى وكذلك تنموى. 


وفي سياق متصل قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، بافتتاح مركز الخدمات الاجتماعية بماقوسه بمركز المنيا لتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لأهالي قرية ماقوسة وتوابعها .

حضر الافتتاح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.


وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يجري حاليا دفع العمل في كافة المشروعات ، لافتتاح المزيد من مراكز الخدمات الاجتماعية لخدمة أهالينا بالقرى على مستوى مراكز المحافظة ، ضمانًا لتحسين وتجويد الخدمة الاجتماعية المقدمة لأهالي القرى وتيسيرا على الأهالي في وصول جميع الخدمات بمقر إقامتهم. 


وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المبنى مخصص لجميع أنشطة التضامن الاجتماعي لأهالي القرية ، والتي تضم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي وتصل تكلفة انشائه الى مليون و700 ألف جنيه .
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