الصحة: اللقاح الروسي في مصر قريبًا.. وسفير موسكو: فاركو جاهزة لشراء 25 مليون جرعة









قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تنتظر خلال أيام الموافقة الطارئة من هيئة الدواء المصرية بشأن استخدام لقاح شركة سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا.









وأضاف المصدر، أنَّ شركة محلية وطنية تقوم في هذه الأثناء بإنهاء اللمسات الأخيرة للاتفاق حول وصول الشحنة الأولي، حيث ستتولى هذه الشركة تصنيع ما تبقى من شحنات اللقاح داخل مصانعها في مصر.





وأعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أنَّه من المنتظر أن تتسلم مصر الشحنات الخاصة بها من لقاحات والتى ستأتي الاتحاد العالمي للقاحات (جافي) وذلك قبل نهاية فبراير الجاري، كاشفة أنَّ مصر استقبلت 3 شحنات من لقاحات كورونا من لقاحات سينوفارم الصيني واسترازينيكا البريطاني.





وأشاد السفير الروسي بـ العلاقات الروسية المصرية خاصة عن التعامل التجاري الاقتصادي الذي توجد له القدرة الجيدة للتوسيع فى المستقبل.





وعلق الدبلوماسي الروسي على إمكانية توريدات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد كوفيد-19 إلى مصر قائلا: "إن شركة الأدوية المصرية Pharco جاهزة لشراء 25 مليون جرعة ولبداية إنتاج اللقاح الروسي في مصر بعد تسجيله من قبل السلطات المصرية المعنية".



