بالميراس مادة للسخرية حول العالم بسبب الأهلي ومحمد الشناوي





فوز الأهلي جاء كما ذكرنا عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد تفوق محمد الشناوي وتصديه لركلتي جزاء لاعبي بالميراس، روني وفيليبي ميلو، ليتسبب في وصلة من السخرية في جميع أنحاء العالم على بالميراس ولاعبه روني.





وأضاع روني ركلة الترجيح الأولى بشكل غريب، حيث انتظر اللاعب كثيرًا وابتعد عن الكرة ليسددها بقفزة على طريقة كل من بول بوجبا ونيمار وبرونو فيرنانديز نجوم الكرة العالمية، لكن الشناوي تصدى لها بكل سهولة، وهو الأمر الذي كان مادة للسخرية في البرازيل والعالم أجمع.





صحيفة " صن" البريطانية عنونت في تقرير لها على الإنترنت:" 'ما هذا؟ شاهد إهدار ركلة الجزاء المضحكة التي أضاعها لاعب بالميراس روني في كأس العالم للأندية حيث مزج تقنيات برونو فرنانديز ونيمار في تنفيذها."





وأضافت الصحيفة بأن لاعب بالميراس جعل الجماهير تدخل في حالة هستيرية بعد إضاعته لواحدة من أسوأ ضربات الجزاء على الإطلاق.





وأشارت الصحيفة بأن روني تراجع لأكثر من 12 ياردة عن الكرة، وانتظر 8 ثوان للتسديد، وكان واثقًا من نفسه واستخدم تقنيات كل من نيمار وبوجبا وفيرنانديز في تسديد الكرة، لكنه أضاعها بشكل مأساوي وتصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.





موقع " جيف مي سبورت" الإنجليزي عنون:" هل هو بوجبا؟ هل هو نيمار؟ لا ، إنها كارثة.. لقد شاهدنا أفلامًا أقصر من أسلوب روني."





وأضاف:" كابوس في ركلة الجزاء عندما قام روني لاعب بالميراس بركضة مجنونة."





صحيفة ديلي ميل البريطانية أيضًا سلطت الضوء على ركلة جزاء روني، معنونة:" روني لاعب بالميراس يتعرض للسخرية بعد ركلة جزاء محرجة في كأس العالم للأندية.. عانى من كابوس."





الإعلام البرازيلي بالكامل أيضًا سخر من ركلة روني، كما أن مشجعي الفرق المنافسة لبالميراس، سانتوس كورينثاينز و ساوباولو انهالوا بالسخرية على روني وفيليبي ميلو قائد بالميراس الذي أهدر ركلة جزاء أيضًا تصدى لها الشناوي.

فاز النادي الأهلي بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد تفوقه على بالميراس البرازيلي بضربات الحظ الترجيحية، ليصعد على منصات التتويج العالمية للمرة الثانية في تاريخه.