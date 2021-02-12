ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد عملية جراحية ناجحة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:52 م
تبون
تبون
Advertisements
محمود نوفل
عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا، بعد فترة علاج قضاها هناك.
 
وذكر موقع النهار الجزائري أن الرئيس تبون، انتقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية على مستوى القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأبان الموقع الجزائري أن  هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية يوم 20 يناير الماضي قد كللت بالنجاح.

وتجدر الإشارة، إلى ان الرئيس تبون كان قد قضى حوالي شهرين علاج في رحلته الأولى إلى ألمانيا قبل أن يعود إلى الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

ويشار الي ان الرئيس الجزائري قد توجه مجددا نحو ألمانيا في 10 يناير لاستكمال العلاج من مضاعفات كورونا.

وأجرى الرئيس تبون أمس مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني عبر له فيها عن شكره وإمتنانه لمستوى الرعاية الصحية التي تلقاها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الجزائري

بعد رحلة علاج من كورونا.. الرئيس الجزائري يعود لبلاده من ألمانيا

بعد التعافي والعودة من ألمانيا.. أول نشاط رسمي للرئيس الجزائري.. فيديو

الرئيس الجزائري يوقع على وثيقة الدستور

مقتل 4 إرهابيين واستشهاد جنديين في عملية للجيش الجزائري

الرئيس الجزائري يتوجه إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج

ترشيحاتنا

بالميراس مادة للسخرية حول العالم بسبب الأهلي ومحمد الشناوي

الشناوي أبهر العالم.. المستكاوي يحلل أداء لاعبي الأهلي في مونديال الأندية

بعد كثرة الشكاوى.. قرار جديد من التعليم بشأن مصروفات المدارس التجريبية

يهدد حياته بسبب نموه المستمر.. استئصال 5 سنتيمترات من لسان طفل في جراحة طارئة

صحفي برازيلي: بالميراس خسر أمام الأهلي لهذا السبب

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شعار تويوتا TOYOTA والمعنى الحقيقي له.. وتحولها من القماش للسيارة الأكثر مبيعا في العالم

إطلالات تكشف عن جمالها.. 10 صور تجمع الشناوي بزوجته

تشبه والدها.. قاتل ينهي حياة ابنة عشيقته ذات الـ3 أشهر