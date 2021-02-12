دولة عربية تعلن عن وظائف للحمير.. ومسئول يكشف السبب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تعميمًا رسميًا موقعًا من رئيس بلدية شحتول "جاك سلامة"، يدعو فيه أصحاب الحمير في البلدة إلى تسجيل الأسماء للمساعدة في عملية النقل عبر البلدية لعدم القدرة على رفع الثلج.





ونص التعميم الذي جاء بعنوان "استمارة لتوظيف حمير أثناء العاصفة الثلجية" علي : بما أننا أمام عاصفة ثلجية شديدة البرودة والقساوة، ونظرا لعدم توفر الإمكانات اللازمة لفتح الطرقات بواسطة الجرافات، فإن رئيس بلدية شحتول قرر استبدال فتح الطرق بالتنقل على الحمير داخل أحياء البلدة ولذلك طلب من كل صاحب حمار يرغب بتوظيف حماره بتعبئة الاستمارة".









ومن جانبه قال رئيس بلدية شحتول جاك سلامة لموقع "LBCI أن التعميم هو بمثابة صرخة للمطالبة بأبسط الحقوق.



