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أخبار العالم

دولة عربية تعلن عن وظائف للحمير.. ومسئول يكشف السبب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:57 م
حمير
حمير
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محمود نوفل
 
تداول رواد  مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تعميمًا رسميًا موقعًا من رئيس بلدية شحتول "جاك سلامة"، يدعو فيه أصحاب الحمير في البلدة إلى تسجيل الأسماء للمساعدة في عملية النقل عبر البلدية لعدم القدرة على رفع الثلج.

ونص التعميم الذي جاء بعنوان "استمارة لتوظيف حمير أثناء العاصفة الثلجية" علي : بما أننا أمام عاصفة ثلجية شديدة البرودة والقساوة، ونظرا لعدم توفر الإمكانات اللازمة لفتح الطرقات بواسطة الجرافات، فإن رئيس بلدية شحتول قرر استبدال فتح الطرق بالتنقل على الحمير داخل أحياء البلدة ولذلك طلب من كل صاحب حمار يرغب بتوظيف حماره بتعبئة الاستمارة".


ومن جانبه قال رئيس بلدية شحتول جاك سلامة لموقع "LBCI   أن التعميم هو بمثابة صرخة للمطالبة بأبسط الحقوق.

واضاف أيضا في تصريحاته : "البلدية لديها مستحقات عالقة بذمة الدولة منذ العام 2018 بقيمة 600 مليون ليرة، والمطلوب ان تدفع لنا حتى نستطيع القيام بواجبنا لناحية دفع رواتب الموظفين وجرف الثلوج في العاصفة المرتقبة الاسبوع المقبل، خصوصا وان وباء كورونا حمّل البلدية اعباء كبيرة لجهة تأمين اجهزة اوكسجين".
دولة عربية تعلن عن وظائف للحمير.. ومسئول يكشف السبب
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