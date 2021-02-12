بكري: المصريون أطلقوا شعارات إسقاط حكم الإخوان والمرشد بعد 3 أسابيع على حكم مرسي





وأضاف بكرى، خلال سلسلة حلقات "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد" تحت عنوان "المؤامرة على الشرطة.. المؤامرة على الشعب"، فى ذلك الحين لم يكن مضى على وصول محمد مرسى للسلطة سوى ثلاث أسابيع فقط،معقبا:" حس الشارع المصرى من هذا الموقف سبق الجميع، وأطلق شعارات إسقاط حكم الاخوان وحكم المرشد".





وأوضح بكرى، أن الجميع كان يعلم أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تتآمر على مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه فى 14 يوليو 2012 ألقت هيلاري كلينتون محمد مرسى وبدأت فى التحريض ضد المجلس العسكرى حينها.





وأكد بكرى، أن هيلاري كلينتون كانت حينها لا تعرف قيمة الجيش المصرى ولا أبطاله كالقائد العام للقوات المسلحة حينها المشير محمد حسين طنطاوي، معقبا: "المشير طنطاوى ورجال المجلس العسكرى آنذاك تحملوا الكثير وكان المشير طنطاوى يدرك علاقة جماعة الإخوان بأمريكا ورفض تدخل هيلاري كلينتون".

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن محمد مرسى تراجع عن حضوره جنازة المشير اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، بإيعاز من جماعة الإخوان الإرهابية وقتها.