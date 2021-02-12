انتحار شاب في أرض زراعية بقرية شبرا اليمن بالغربية

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه فى أرض زراعية واقعة بين قريتي شبرا اليمن وميمونة بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية.









وكشفت التحريات أن مروره بأزمة نفسية وراء الانتحار، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.





كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقى إخطار من مأمور مركز زفتي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لأحد الشباب مشنوقا بحبل أعلى شجرة بأرض زراعية واقعة بين قريتي شبر اليمن وميمونة بدائرة المركز.





انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة الشاب مشنوقا، وتم الاستماع إلى أقوال أقارب وجيران المتوفى للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.





وتبين أن الشاب يدعى "جمال . م . ا" 32 عاما ويعمل عامل في مصنع طوب ، و قام بخنق نفسة من خلال حبل أعلى الشجرة ، بسبب معاناته من أزمة نفسية أدخلته في اكتئاب حاد مما دفعه إلى إنهاء حياته شنقا.



