عميد زراعة عين شمس يعلن موعد انطلاق امتحانات الدراسات العليا

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وأضاف الدكتور أحمد خلال تصريحاته لصدي البلد، أن الامتحانات ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرا إلى أن عدد طلاب الدراسات العليا قليل.

ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك

وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات

، وذلك عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي

وأكد عميد زراعة أن الكلية اعتمدت بشكل رسمي ان امتحانات الفصل الدراسي الاول سوف تكون بنظام "البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات وحفاظًا على المصححين.

ولفت إلى أن الكلية تطبق العزل الصحى للورق بعد وضعه في صناديق محكمة الغلق ومعقمة لمدة لا تقل عن يومين لضمان سلامته وأنه خال من أى فيروسات.





وشدد على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين بارتداء الكمامات والتعقيم المستمر لكل قاعات الكلية.