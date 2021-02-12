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تعليم

عميد زراعة عين شمس يعلن موعد انطلاق امتحانات الدراسات العليا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:58 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول 2020_2021، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأضاف الدكتور أحمد خلال تصريحاته لصدي البلد، أن الامتحانات ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرا إلى أن عدد طلاب الدراسات العليا قليل.

ونوه بأن الكلية ستبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع الفرق أيضا، وذلك عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأكد عميد زراعة  أن الكلية اعتمدت بشكل رسمي ان امتحانات الفصل الدراسي الاول سوف تكون بنظام "البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات وحفاظًا على المصححين.

ولفت إلى أن الكلية تطبق العزل الصحى للورق بعد وضعه في صناديق محكمة الغلق ومعقمة لمدة لا تقل عن يومين لضمان سلامته وأنه خال من أى فيروسات.

وشدد على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين بارتداء الكمامات والتعقيم المستمر لكل قاعات الكلية.
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