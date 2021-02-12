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مدير مشروع استكشاف المريخ: مسبار الأمل سيوفر صورة شاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:40 م
المريخ
المريخ
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محمد القاضي
قال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، إن العلاقة بين الإمارات والشعب المصري علاقة تاريخية.

وأضاف "شرف"، خلال مداخلة ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن وصول مسبار لأمل إلى المريخ ليس إنجازا إماراتيا ولكنه انجاز عربي ولكن مواطن عربي.

وأوضح أن المهمة الأساسية لمسبار الأمل هي رصد الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، موضحا أنه لأول مرة يحصل المجتمع العملي حول العالم علي صورة كاملة وشاملة للغلاف الجوي في أوقات مختلفة من اليوم في مواسم مختلفة.

وأشار إلى أنه تم إرسال أكثر من مسبار في السابق لدراسة الغلاف الجوي ولكن لم تكن شاملة وكاملة، منوها بأن ما يميز مشروع مسبار الأمل عن غيره من المشروعات التي تم إرسالها في السابق أيضًا، دراسة العلاقة بين الطبقة السفلى والعليا الغلاف الجوي ونسبة هروب الأكسجين والهيدروجين.

وتابع أنه فريق العمل واجه الهديد من الصعوبات منذ بداية المشروع ولا تزال مستمرة في ظل التحدي الكبير من حيث الجدول الزمني والميزانية الموضوعة لفريق العمل، مغقبا: "تطوير منظومة المسبار كان تحديا لنا، حيث عملنا في السابق أعمال استشعار عن بعد، ولكن لأول مرة نطور منظومة تعمل في الفضاء العميق وتنتقل من كوكب الأرض إلى كوكب آخر".

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