نائبة: المناسبات الاجتماعية تتسبب في زيادة عدد الإصابات بكورونا

قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه مع قدوم المناسبات الإجتماعية يكون هناك احتمالات أكبر للإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أهمية عدم التغافل عن الإجراءات الاحترازية وارتداء الماسكات.





وأشارت الألفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه بعد توقيع الدولة غرامات على عدم الالتزام بالشارع المصري والإهمال في ارتداء الماسكات، أصبح هناك التزام متزايد ونتج عنه انخفاض في عدد الإصابات بالفيروس.





ونوهت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بأنه مع قدوم الشهور الدينية تكثر الزيارات، فضلا عن التزاحم في دور العبادة، وهو أمر يجب على الجميع الحذر منه وتقليل الإختلاط لمواجهته بصورة صحيحة.





كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أكدت أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تكون فى أعلى معدلاتها خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.

وتوقعت هالة زايد، ارتفاع الإصابات بكورونا في أواخر شهر أبريل المقبل وانخفاضها في شهر مايو المقبل.

وأضافت، أن نهاية الموجة الأولى كانت في أبريل الماضى، توقعنا زيادة الإصابات في ديسمبر الماضى وفبراير الجارى بسبب انتشار الأمراض التنفسية في ذلك الوقت .

وأكدت هالة زايد، أن مصر ستبدأ في الحصول علي الكميات الخاصة بلقاح كورونا من الاتحاد العالمى للقاحات آخر فبراير الجارى وهو ما سيمكنها من تطعيم باقي الفئات المستهدفة بالتطعيم.





وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتوقع عودة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر أبريل القادم.

وأكد مجاهد، أن الأمر مازال توقعا، لافتا إلى أن المواطنين خلال فصل الشتاء يميلون للجلوس فى الأماكن المغلقة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: يتزامن شهر أبريل هذا العام مع حلو شهر رمضان الكريم وكعادة الشعب المصرى يحبون التجمع وتبادل الزيارة، لذا فإن الحذر وتقليل الاختلاط أمرا لا غنى عنه لمواجهة انتشار كورونا.

ولفت متحدث الصحة، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا منذ شهر تقريبا.