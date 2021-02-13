نادية الجندي: مكنتش شايفة رشدي أباظة في صغيرة على الحب.. وكل فيلم بخرج منه بعلقة.. فيديو

أكدت الفنانة نادية الجندي انني "مكتتش شايفة رشدي اباظة فى أول ادوارى بفيلم صغيرة على الحب وانا بمثل وكنت شايفة نفسي وادائي فقط".



وأضافت الجندي خلال لقاء لها لبرنامج ابلة فاهيتا المذاع عبر فضائية اون انني تعرضت للإصابة أكثر من مرة خلال ادائي للأفلام معلقة "كل فيلم بخرج منه بعلقة".



وتابعت الفنانة نادية الجندي ان مصمم الأزياء هاني البخيري هو من قام بتصميم ملابس الملكة "نازلي" والتي قمت بأداء شخصيتها بأحد الأعمال.



ونوهت أنها تحب التجديد والاختلاف لذا ظهرت بشخصية "نفرتيتى" فى برنامج "انت مين " ، موضحة أنها تركز فى أعمالها الفنية ، معلقة :" انها تحب الرياضة والنظام الغذائي ولا تحب التدخين".