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رياضة

محمد شريف عن تقدم نوير إلى نص الملعب: ده العادي بتاعه

السبت 13/فبراير/2021 - 12:49 ص
لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي
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محمد رشاد
علق محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقدم نوير، حارس بايرن ميونخ، إلى منتصف الملعب بعد اللقطة المنتشرة بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

وأكد محمد شريف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ده العادي بتاع نوير دايما بيتقدم إلى نص الملعب ولكن في حالات هجوم للبايرن".

وتابع: "ده العادي بتاع نوير ولكن في الحالات الهجومية يكون داخل مرماه".

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 أمس الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006
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