محمد شريف عن تقدم نوير إلى نص الملعب: ده العادي بتاعه

علق محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقدم نوير، حارس بايرن ميونخ، إلى منتصف الملعب بعد اللقطة المنتشرة بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.





وأكد محمد شريف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ده العادي بتاع نوير دايما بيتقدم إلى نص الملعب ولكن في حالات هجوم للبايرن".





وتابع: "ده العادي بتاع نوير ولكن في الحالات الهجومية يكون داخل مرماه".



