عصام شلتوت: الخوف كلمة السر في تفوق الأهلي على بالميراس البرازيلي

قال عصام شلتوت، الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي، إن الخوف سيطر على لاعبي فريق بالميراس البرازيلي في مبارتهم أمام النادي الأهلي التي انتهت بركالات الجزاء 3-2 لصالح المارد الأحمر، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، حصده لبرونزية كأس العالم للأندية.
وأضاف عصام شلتوت خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشاركة النادي الأهلي أحد أسباب نجاح بطولة كأس العالم للأندية، وأسعدت الجميع المواطنين في جميع الدول العربية، لافتا أن أساطير الكرة العالمية أشادوا بالنادي الأهلي وجماهيرة العظيمة التي ملأت المدرجات.
وتابع الكاتب الصحفي، النادي الأهلي حالة متفردة حتى الآن، ونتمنى أن يحذوا الزمالك نفس الطريق، ولا يجوز التقليل من المشاركة في البطولة لأنها رسمية وبطولة كبيرة، مضيفا أن استقبال بعثة الأهلي تليق بمكانته وشيء يدعو للفخر.