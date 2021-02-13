عصام شلتوت: الخوف كلمة السر في تفوق الأهلي على بالميراس البرازيلي

قال عصام شلتوت، الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي، إن الخوف سيطر على لاعبي فريق بالميراس البرازيلي في مبارتهم أمام النادي الأهلي التي انتهت بركالات الجزاء 3-2 لصالح المارد الأحمر، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، حصده لبرونزية كأس العالم للأندية.





وأضاف عصام شلتوت خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشاركة النادي الأهلي أحد أسباب نجاح بطولة كأس العالم للأندية، وأسعدت الجميع المواطنين في جميع الدول العربية، لافتا أن أساطير الكرة العالمية أشادوا بالنادي الأهلي وجماهيرة العظيمة التي ملأت المدرجات.





وتابع الكاتب الصحفي، النادي الأهلي حالة متفردة حتى الآن، ونتمنى أن يحذوا الزمالك نفس الطريق، ولا يجوز التقليل من المشاركة في البطولة لأنها رسمية وبطولة كبيرة، مضيفا أن استقبال بعثة الأهلي تليق بمكانته وشيء يدعو للفخر.



