في عيد ميلاد رولا محمود.. اختفت قبل أشهر في لندن وترجيحات حول وفاتها

يوافق اليوم 13 من شهر فبراير عيد ميلاد الممثلة رولا محمود، التي أصيبت قبل فترة بـ فيروس كورونا واختفت في العاصمة البريطانية.



عاد اسم الفنانة رولا محمود ليتصدر التريندات بموقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن وفاتها وسط ظروف غامضة بعد مرور أشهر على اختفائها، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل.





وصرح الدكتور محمد الباز، ان رولا محمود كانت موجودة في إنجلترا في الموجة الأولى من كورونا واختفت، وهناك ترجيحات بأنها ماتت بسبب كورونا ودفنت في قبر مجهول ، ولفت إلى إن فيروس كورونا اختبار للعلم الذي وقف عاجزا أمامه ولإيمان وإنسانية البشر.



