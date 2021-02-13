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رياضة

روقا: لست قلقا على الزمالك وسنحقق الفوز أمام تينجويت السنغالي

السبت 13/فبراير/2021 - 06:01 ص
الزمالك ومولودية
الزمالك ومولودية الجزائر
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محمد رشاد
قال محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه ليس قلقًا على مستوى الفريق بعد التعادل أمس الجمعة مع مولودية الجزائر في مستهل مشوار الأبيض في دوري أبطال إفريقيا.

وفي بداية غير متوقعة لمسيرته، تعثر الزمالك في مستهل مشواره الإفريقي في دوري الأبطال بالتعادل السلبي مع مولودية الجزائر بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالمسابقة. 

الزمالك أهدر العديد من الفُرص خلال المُباراة بينما اكتفى فريق مولودية الجزائر بالتكتل الدفاعي دون الاهتمام بالمحاولات الهجومية أو المرتدات ليحصل على نقطة في النهاية. 

المجموعة تضم بجوار الزمالك ومولودية الجزائر فريقي الترجي التونسي وتينجويت السنغالي، وسيذهب وصيف نسخة العام الماضية إلى السنغال في الجولة المُقبلة لمواجهة تينجويت، بينما يستضيف المولودية فريق الترجي. 

وقال روقا خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورت": "اليوم كنا نحتاج التوفيق لنحرز هدفًا، وأتيحت لنا فرص كثيرة، إذا أحرزنا هدف الأمور كانت ستصبح أسهل أمام فريق كان يريد الخروج بنقطة".

وأضاف: "بهذا الأداء أنا لست قلقًا من أي شيء، لم نكن موفقين اليوم فقط ولكن القادم أفضل ، أغلقنا صفحة اليوم وسنركز في مباراة الإسماعيلي ثم مباراة تونجيث السنغالي في الجولة الثانية".

وأتم: "أي فريق يشارك في إفريقيا يعتبر قويًا ولا نركز في اسمه، نحن نحاول الفوز بكل المباريات لنجمع نقاط، ولدينا حلم هو تحقيق البطولة كلاعبين وجهاز وجمهور، وإن شاء الله نحقق الفوز في المباريات القادمة".
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