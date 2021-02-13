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رياضة

مجموعة الموت.. الهلال السوداني في مهمة صعبة أمام صن داونز بـ دوري الأبطال

السبت 13/فبراير/2021 - 09:39 ص
الهلال السوداني
الهلال السوداني
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محمد السعيد
يحل فريق الهلال السوداني ضيفا على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الهلال السوداني بقيادة مدربه الصربي رازفان مانولوفيتش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة لتخطي دور المجموعات.

في المقابل يتسلح صن داونز الجنوب أفريقي بعامل الأرض لخطف الفوز من الهلال السوداني، وقطع أولى خطوات رحلة الصعود إلى الدور ربع النهائي.

ويتواجد الهلال السوداني في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم، صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وشباب بلوزاداد الجزائري.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مازيمبي الكونغولي مغ شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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