هندسة القاهرة: عيادة طبية إضافية بالكلية تحسبا لأي طوارئ بالامتحانات

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه تم عمل عيادة طبية إضافية بمقر الكلية استعدادا لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وأوضح "عبد الفتاح" في تصريح خاص لموقع أن الامتحانات ستعقد حضوريا لجميع المراحل ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو لطلاب مرحلة البكالوريوس ، حيث يتم إجراؤها اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري .





وأضاف ، أن الكلية قامت بوضع الجداول الخاصة بالمرحلتين ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات ، ويكون لكل مجموعة أيام محددة للحضور بمقر الكلية لإجراء الامتحانات .





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وأكد على التشديد الكامل على الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ، ووجهت الجامعة بضرورة تطبيقها والالتزام بها ، مع وجود متابعة من قبل إدارة الكلية للتأكد من التزام الجميع بها ، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين ، مع تحويل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا لمستشفى الطلبة.









وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة قد أشار إلى أنه سيتم قبول جميع طلبات الأعذار المقدمة من الطلاب خلال الامتحانات ، بشرط أن يقوم الطالب بتقديم كافة الأوراق الرسمية من مستشفى حكومية وليست خاصة ، مع الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة الخاصة به.