ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غزة.. تفاؤل حذر بعد توافق الفصائل على إجراء الانتخابات

السبت 13/فبراير/2021 - 11:15 ص
تفاؤل حذر بعد توافق
تفاؤل حذر بعد توافق الفصائل على إجراء الانتخابات في غزة
Advertisements
سمر صالح
أبدى مواطنون فلسطينيون في قطاع غزة، تفاؤلا حذرا حيال الاتفاق الذي توصّلت إليه الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية، القاهرة، ونصّ على إجراء الانتخابات، العام الجاري بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية.

ويأمل السكان أن يقود إجراء الانتخابات، إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وهو ما قد يؤدي إلى كسر الحصار المفروض على غزة، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتضمّن الاتفاق، الذي أعلنت عنه الفصائل، عدة بنود أبرزها تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة، وغزة، على أن يُصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن مرسوما بتشكيل المحكمة.

لكن الاتفاق لم يحسم عددا من الملفات التي وصفها سياسيون فلسطينيون بـ”الشائكة”، كونها مرتبطة بشكل وثيق بآثار الانقسام السياسي، المستمر بين حركتي "فتح وحماس"، منذ عام 2007.

ومن هذه الملفات، الجهاز الحكومي (ويشمل الأجهزة الأمنية) في قطاع غزة، الذي تُشرف عليه "حماس"، ولا تعترف به الحكومة الفلسطينية.

كما لا تعترف حركة حماس، بشرعية "المحكمة الدستورية" التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، وسبق لها أن حلّت المجلس التشريعي السابق، الذي كانت الحركة تهيمن على غالبية مقاعده.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس، وفق مرسوم رئاسي سابق.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز حما” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها ابو مازن.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تنهي الانقسام الفلسطيني.. وأبو مازن يوجه الشكر للقاهرة

اللواء محمد إبراهيم: مصر والأردن سيقودان الجهد العربي والدولي ليكون 2021 عام إعادة بعث القضية الفلسطينية.. وصفقة القرن مرفوضة فلسطينيا وعربيا ومن معظم دول العالم

ننشر البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

من القاهرة.. إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام بموعد الانتخابات

الرجوب: الحوار الوطني بالقاهرة شهد إنجاز أهم وثيقة

ترشيحاتنا

شهران على رمضان.. اليوم بداية رجب والإفتاء تكشف حكم الصوم فيه

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

دولة عربية تتخذ إجراء عاجلا بسبب كورونا

وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن مصير الدراسة والامتحانات.. غدا

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

للرزق وتفريج الهم.. دعاء مستجاب قبل صلاة الفجر

Advertisements

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

شوهت وجهه.. سيدة تسكب مادة حارقة على زوجها أثناء نومه.. صور

عاقبته وخيمة.. فعل حذر منه القرآن الكريم في شهر رجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور