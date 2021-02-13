إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة طاحنة في سوهاج

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بقرية العتامنة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء جلال أبو سحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما ووجود مصابين.









وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول أحمد م ع 28 سنة عامل ومحمد س ع 37 سنة عامل مصابين "جروح متفرقة بالجسم"، وطرف ثان محمد ا ح 26 سنة عامل مصابًا كسر بالذراع الأيسر وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وخلف ا ا 25 سنة عامل مصابًا سحجات بالرأس، الطرفان يقيمان بذات الناحية.





تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.



