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أخبار العالم

رغم انخفاض الإصابات.. تحذير شديد من الصحة العالمية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:49 ص
رئيس الصحة العالمية
رئيس الصحة العالمية
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شريف سيد
حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، "تيدروس أدهانوم جبريسوس"، من تخفيف القيود بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس في العالم. 

وقال رئيس الصحة العالمية، إن عدد الإصابات المبلغ عنها في العالم، انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، كما انخفضت الوفيات للأسبوع الثاني على التوالي. 

وأضاف أن هذا الانخفاض جاء نتيجة القيود الصارمة التي فرضتها دول العالم للتعامل مع الجائحة مؤخرا. 

وتابع "الوقت الحالي ليس مناسبًا لأي دولة لتخفيف الإجراءات أو لأي فرد أن يتخلى عن حذره". 

ومن ناحية أخرى، وقال تيدروس إن أعضاء بعثة خبراء منظمة الصحة العالمية الذين زاروا الصين مؤخرًا للتحقيق في المصدر المحتمل لتفشي المرض سينشرون ملخصًا لنتائجهم قريبا. 

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