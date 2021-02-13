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أخبار العالم

انفجار ضخم في سوريا

السبت 13/فبراير/2021 - 11:47 ص
جانب من التفجير
جانب من التفجير
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محمود نوفل
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجار عنيف هزّ بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب عند الحدود السورية - التركية.


وقال المرصد السوري، بحسب مصادر، إن الانفجار ناجم عن انفجار سيارة ملغمة وسط سوق شعبية، حيث أسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، بعضهم في حالة خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.


وكان المرصد السوري، قد وثق في 31 يناير الماضي، استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلتان وسيدتان، جراء انفجار سيارة مفخخة انفجرت قرب المركز الثقافي بمدينة إعزاز شمالي.


وأشار المرصد السوري في سياق آخر إلى قيام طيران مسير تابع للتحالف الدولي باستهداف سيارة على طريق بادية الروضة شمال شرقي دير الزور، ما أدى لمقتل اثنين كانا يستقلان السيارة.


ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن السيارة تعود لتنظيم داعش الإرهابي، حيث تفيد الأنباء بأن أحد القتيلين يدعى أبو ياسين العراقي الذين كان مسئولا عن ديوان الركاز، والذي خلف أبو الورد العراقي بعد مقتل في يناير 2020.
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